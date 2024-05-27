Мэры нескольких крупных городов ушли в отставку с начала 2024 года

Трое из пяти сложивших полномочия мэров находились на своих постах более одного срока. Это член КПРФ Анатолий Локоть (впервые был избран на пост главы Новосибирска в 2014 г., спустя пять лет переизбрался) и единороссы Вадим Кстенин (возглавлял Воронеж с 2018 г., в 2023 г. переизбрался по результатам конкурса) и Сергей Воропанов (стал мэром Вологды по результатам конкурса в 2017 г., спустя два года был переизбран депутатами гордумы на пятилетний срок).