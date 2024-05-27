Мэры нескольких крупных городов ушли в отставку с начала 2024 года

Мэры нескольких крупных городов ушли в отставку с начала 2024 годаПост главы города является самой нестабильной кадровой позицией в России
С начала 2024 г. ушли в отставку мэры ряда крупных городов – Новосибирска, Вологды, Воронежа, Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) и Сочи (Краснодарский край). Все указанные города, за исключением Сочи, являются административными центрами регионов. Главы Сургута, Сочи и Воронежа соответственно ушли в отставку в течение последнего месяца.
Трое из пяти сложивших полномочия мэров находились на своих постах более одного срока. Это член КПРФ Анатолий Локоть (впервые был избран на пост главы Новосибирска в 2014 г., спустя пять лет переизбрался) и единороссы Вадим Кстенин (возглавлял Воронеж с 2018 г., в 2023 г. переизбрался по результатам конкурса) и Сергей Воропанов (стал мэром Вологды по результатам конкурса в 2017 г., спустя два года был переизбран депутатами гордумы на пятилетний срок).
Локоть – единственный из отставников, кто избирался на свой пост на прямых выборах. Заксобрание Новосибирской области отменило их в 2023 г. Срок полномочий Локотя истекал в апреле 2024 г., но он ушел в отставку 25 января. 16 апреля совет депутатов Новосибирска впервые назначил мэра – им стал Максим Кудрявцев, в прошлом работавший вице-президентом «Ростелекома», заседавший в Госдуме VII созыва и заксобрании Новосибирской области. Последнее место работы Кудрявцева перед назначением на пост мэра – заместитель губернатора Новосибирской области.
Большинство ушедших в отставку мэров объяснили свое решение переходом на другую работу. 28 декабря 2023 г. «Ведомости» сообщали, что Локоть может стать помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. На данный момент информации о трудоустройстве экс-мэра Новосибирска нет.
21 марта врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявлял журналистам, что экс-мэр Вологды Сергей Воропанов «остается работать в команде, но в другом качестве». Исполняющим обязанности мэра Вологды по рекомендации Филимонова был назначен экс-глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.
Экс-мэр Сургута (крупнейший город региона) Андрей Филатов в своем Telegram-канале 22 апреля объяснял решение об отставке личными причинами: «мотивы его внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста». Он возглавлял административный центр ХМАО с 2021 г. С 27 мая начнется прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность главы Сургута. Сам конкурс состоится 1 июля. Обязанности мэра исполняет замглавы города по финансам Людмила Батракова.
Алексей Копайгородский, возглавлявший Сочи с 2019 г., обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой об отставке. «Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы», – сообщала 14 мая краевая администрация в Telegram-канале. О новом месте работы Копайгородского пока ничего не известно.
23 мая, в день, когда мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об уходе, коммунальное предприятие ООО «РВК-Воронеж» сообщило, что станет новым местом работы чиновника. С 13 июня Кстенин уйдет в отпуск, а затем возглавит компанию. Он приступит к работе 1 июля. «Эта ротация направлена на продолжение реализации масштабных инвестиционных задач «РВК-Воронеж» и развитие стратегически важного направления расширения нетарифного сегмента деятельности Росводоканала», – говорится в сообщении.
Уровень ротации на постах мэров довольно высокий, говорит политолог Александр Кынев. «Ничего неожиданного в их отставках нет, это самая нестабильная кадровая позиция в России. Чтобы мэр просидел больше 4–5 лет – это большая редкость», – сказал он «Ведомостям». Политолог Илья Гращенков увязывает тренд с идущей в регионах кадровой ротацией. Впрочем, все замены произошли в регионах, где губернаторы остались прежние.