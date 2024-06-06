Пасечник связал частые обстрелы ЛНР с поставками западного оружия и успехами РФ
Участившиеся обстрелы Луганской народной республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с поставками более эффективного западного оружия и успехами ВС РФ на фронте. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает «РИА Новости».
«Для того, чтобы сдержать наше наступление, конечно же, необходимо, в общем-то, разбалансировать достаточно стабильную обстановку в республике. Нужно, в общем-то, наносить удары и по военным объектам, которые будут сковывать наше движение вперед», – пояснил глава ЛНР.
Пасечник добавил, что в результате этих обстрелов страдают в том числе гражданские объекты, получают ранения и гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура республики.
31 мая подразделения ВСУ обстреляли Первомайск Луганской народной республики. Предположительно, обстрел велся ракетами HIMARS. В результате был поврежден газопровод.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.