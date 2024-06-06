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Пасечник связал частые обстрелы ЛНР с поставками западного оружия и успехами РФ

Ведомости

Участившиеся обстрелы Луганской народной республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с поставками более эффективного западного оружия и успехами ВС РФ на фронте. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает «РИА Новости».

«Для того, чтобы сдержать наше наступление, конечно же, необходимо, в общем-то, разбалансировать достаточно стабильную обстановку в республике. Нужно, в общем-то, наносить удары и по военным объектам, которые будут сковывать наше движение вперед», – пояснил глава ЛНР.

Пасечник добавил, что в результате этих обстрелов страдают в том числе гражданские объекты, получают ранения и гибнут мирные люди, разрушается инфраструктура республики.

31 мая подразделения ВСУ обстреляли Первомайск Луганской народной республики. Предположительно, обстрел велся ракетами HIMARS. В результате был поврежден газопровод.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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