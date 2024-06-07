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Песков: дискуссию о создании нового федерального округа ведут эксперты

Ведомости

Дискуссию о создании нового федерального округа ведут эксперты и политики, в администрации президента эту тему не обсуждают. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете. И многие политики это обсуждают, но, еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется», – сообщил представитель Кремля.

Утром 7 июня Песков сообщил, что решения о создании нового федерального округа, в состав которого вошли бы Донбасс и Новороссия, пока не принимались.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России якобы в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Предполагалось, что в него войдут Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. По словам Балицкого, вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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