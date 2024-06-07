Песков: дискуссию о создании нового федерального округа ведут эксперты
Дискуссию о создании нового федерального округа ведут эксперты и политики, в администрации президента эту тему не обсуждают. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете. И многие политики это обсуждают, но, еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется», – сообщил представитель Кремля.
Утром 7 июня Песков сообщил, что решения о создании нового федерального округа, в состав которого вошли бы Донбасс и Новороссия, пока не принимались.
6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России якобы в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Предполагалось, что в него войдут Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. По словам Балицкого, вопрос прорабатывается на федеральном уровне.