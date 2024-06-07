Песков заявил об отсутствии решений о создании нового федерального округа
Решения о создании нового федерального округа, в состав которого вошли бы Донбасс и Новороссия, пока не принимались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось. <...> Пока таких планов нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России якобы в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Предполагалось, что в него войдут Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. По словам Балицкого, вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
Впервые Балицкий упомянул о создании нового федерального округа 30 сентября 2022 г. В этот день президент России Владимир Путин и главы новых регионов подписали договоры о присоединении к РФ.