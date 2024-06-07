Песков заявил об отсутствии решений о создании нового федерального округа

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России якобы в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Предполагалось, что в него войдут Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. По словам Балицкого, вопрос прорабатывается на федеральном уровне.