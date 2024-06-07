Песков: Путин не будет реагировать на агрессивную лексику Байдена
Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина не красит президента США, глава российского государства не будет на это реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Агрессивная его лексика в отношении нашего главы государства скорее не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать. Но нам очень жаль, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента», – сказал Песков.