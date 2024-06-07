В Кремле рассказали, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФе
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня у президента запланировано достаточно насыщенное содержательное, такое экономически ориентированное выступление. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам форума интересно узнать, прежде всего, оценку главы государства состояния экономики в стране», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, кроме Путина в ходе пленарного заседания выступят еще два гостя президента – президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись «очень продуктивные переговоры».
«С президентом Зимбабве закончили уже за полночь, и вдвоем посидели очень долго главы государств, и потом с двумя делегациями с участием руководителей профильных ведомств состоялись очень насыщенные конкретные переговоры», – рассказал Песков.
5 июня в Кремле назвали главную идею ПМЭФ-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков. Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, отметил он, и констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий.