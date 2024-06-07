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В Кремле рассказали, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФе

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланировано достаточно насыщенное содержательное, такое экономически ориентированное выступление. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам форума интересно узнать, прежде всего, оценку главы государства состояния экономики в стране», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, кроме Путина в ходе пленарного заседания выступят еще два гостя президента – президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись «очень продуктивные переговоры».

«С президентом Зимбабве закончили уже за полночь, и вдвоем посидели очень долго главы государств, и потом с двумя делегациями с участием руководителей профильных ведомств состоялись очень насыщенные конкретные переговоры», – рассказал Песков.

Пленарное заседание ПМЭФа с участием Путина будет модерировать политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов.

5 июня в Кремле назвали главную идею ПМЭФ-2024. «Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», – сформулировал месседж Песков. Россия – это страна, которая развивается темпами выше среднемировых, отметил он, и констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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