Песков: режим тестирования на COVID-19 перед встречей с Путиным сохранится
Соблюдение мер предосторожности перед встречей с главой государства РФ Владимиром Путиным необходимо, поэтому режим тестирования на наличие заболеваний, в том числе COVID-19, сохранится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас большинство все-таки приходит к точке зрения, что, наверное, это правильно – глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане главы государства. Да даже дело уже не в ковиде, а нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь», – ответил Песков на вопрос журналистов, останется ли навсегда практика тестирования на COVID-19 перед встречей с президентом.
Представитель Кремля добавил, что этот режим может быть смягчен, а меры предосторожности «не должны быть заградительными».
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проводится международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках мероприятия президент РФ уже встречался с главами международных информационных агентств и зарубежными лидерами, 7 июня запланировано выступление Путина на пленарной сессии. Обследование на COVID-19 обязательно для всех участников ПМЭФа. Оно проводится один раз, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума.