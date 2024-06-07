Песков: режим тестирования на COVID-19 перед встречей с Путиным сохранится

«У нас большинство все-таки приходит к точке зрения, что, наверное, это правильно – глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане главы государства. Да даже дело уже не в ковиде, а нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь», – ответил Песков на вопрос журналистов, останется ли навсегда практика тестирования на COVID-19 перед встречей с президентом.