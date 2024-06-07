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Песков: режим тестирования на COVID-19 перед встречей с Путиным сохранится

Ведомости

Соблюдение мер предосторожности перед встречей с главой государства РФ Владимиром Путиным необходимо, поэтому режим тестирования на наличие заболеваний, в том числе COVID-19, сохранится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас большинство все-таки приходит к точке зрения, что, наверное, это правильно – глобальное тестирование и какие-то ограничения в плане главы государства. Да даже дело уже не в ковиде, а нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь», – ответил Песков на вопрос журналистов, останется ли навсегда практика тестирования на COVID-19 перед встречей с президентом.

Представитель Кремля добавил, что этот режим может быть смягчен, а меры предосторожности «не должны быть заградительными».

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проводится международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках мероприятия президент РФ уже встречался с главами международных информационных агентств и зарубежными лидерами, 7 июня запланировано выступление Путина на пленарной сессии. Обследование на COVID-19 обязательно для всех участников ПМЭФа. Оно проводится один раз, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни форума.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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