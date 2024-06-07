В Черном море уничтожили три катера ВМС Украины

29 мая морская авиация ЧФ уничтожила два безэкипажных катера ВМС Украины в северо-западной части акватории Черного моря. 24 мая российские военные обнаружили в Черном море три безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Беспилотники также были уничтожены.