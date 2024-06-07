Число погибших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 22

В администрации города рассказали, что после обстрела были полностью разрушены два дома, а всего пострадали 33 жилых строения. При атаке ранения получили два ребенка – восьми и 16 лет. Кроме того, пострадали две школы, три детских сада, колледж информационных технологий и кадетский корпус.