Число погибших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 22
При обстреле села Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», – написал он в Telegram.
До этого Сальдо сообщал 19 погибших и пятерых раненых в результате атаки ВСУ.
Утром 7 июня по Луганску был совершен ракетный удар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, российские средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. По последним данным, погибли четыре человека, число пострадавших увеличилось до 53.
В администрации города рассказали, что после обстрела были полностью разрушены два дома, а всего пострадали 33 жилых строения. При атаке ранения получили два ребенка – восьми и 16 лет. Кроме того, пострадали две школы, три детских сада, колледж информационных технологий и кадетский корпус.