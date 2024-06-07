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Число погибших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 22

Ведомости

При обстреле села Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», – написал он в Telegram.

До этого Сальдо сообщал 19 погибших и пятерых раненых в результате атаки ВСУ.

Утром 7 июня по Луганску был совершен ракетный удар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, российские средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. По последним данным, погибли четыре человека, число пострадавших увеличилось до 53.

В администрации города рассказали, что после обстрела были полностью разрушены два дома, а всего пострадали 33 жилых строения. При атаке ранения получили два ребенка – восьми и 16 лет. Кроме того, пострадали две школы, три детских сада, колледж информационных технологий и кадетский корпус. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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