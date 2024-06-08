Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине

В конце марта ВС РФ уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме в Николаевской области. В том же месяце российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.