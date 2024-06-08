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Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ходе проведения военной спецоперации украинский вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, говорится в сообщении оборонного ведомства. Российские ВС уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.

Всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 610 самолетов и 275 вертолетов, уточнили в Минобороны.

В конце марта ВС РФ уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме в Николаевской области. В том же месяце российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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