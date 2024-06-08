Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8 на Украине
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ходе проведения военной спецоперации украинский вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Силы Черноморского флота в течение суток также уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, говорится в сообщении оборонного ведомства. Российские ВС уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.
Всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 610 самолетов и 275 вертолетов, уточнили в Минобороны.
В конце марта ВС РФ уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме в Николаевской области. В том же месяце российские расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» сбили украинский вертолет Ми-8. Минобороны тогда сообщало, что он летел в сторону села Козинки Белгородской области.