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Министр обороны Австрии назвала пересечением красной линии удары по России

Ведомости

Разрешение Украине со стороны США, Франции и Германии использовать их оружие для нанесения ударов по определенной территории России пересекает красную линию, считает министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Об этом она заявила в интервью Die Presse.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», – сказала она.

На вопрос журналистов о том, смогла бы Украина без этого разрешения защитить себя, Таннер ответила, что «будучи нейтральным в военном отношении государством, мы не имеем права судить».

Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, в числе которых Польша, Дания и Нидерланды.

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Тогда же российский лидер сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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