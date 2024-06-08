Министр обороны Австрии назвала пересечением красной линии удары по России
Разрешение Украине со стороны США, Франции и Германии использовать их оружие для нанесения ударов по определенной территории России пересекает красную линию, считает министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Об этом она заявила в интервью Die Presse.
«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», – сказала она.
На вопрос журналистов о том, смогла бы Украина без этого разрешения защитить себя, Таннер ответила, что «будучи нейтральным в военном отношении государством, мы не имеем права судить».
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, в числе которых Польша, Дания и Нидерланды.
5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Тогда же российский лидер сообщил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».