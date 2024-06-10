Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в Белгородской области

5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».