Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в Белгородской области
Самолет ВВС Украины впервые произвел выстрел по цели в Белгородской области, утверждает Sky News со ссылкой на украинские источники. Как отмечается, это атака стала первой, совершенной авиацией за пределами Крыма или новых регионов РФ.
Телеканал указывает, что не располагает информацией о том, какой тип авиабоеприпаса использовался и был ли он западного происхождения. Использование авиации для нанесения таких ударов может быть воспринято руководством России как новая эскалация, отмечает Sky News.
В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, граничащих с Харьковской областью. 5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора сообщило, что Украина уже применяла оружие США для ударов по России.
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.