Лавров встретился с Ван И на полях СМИД БРИКС
На полях СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде проходит двусторонняя встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Двусторонняя встреча глав МИД России и Китая “на полях” СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде», – написала она, опубликовав фото рукопожатия двух министров.
На встрече Лавров заявил, что круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растет, передает ТАСС. По его словам, все больше стран хотят сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС.
В Нижнем Новгороде 10-11 июня проходит совещание глав МИД стран – членов БРИКС. В российском МИДе отмечали, что участники планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня, а также обсудить актуальные региональные сюжеты и взаимодействие государств БРИКС. В сессии 11 июня планирует принять участие также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.