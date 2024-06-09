Министр иностранных дел Турции посетит Россию 10-11 июня
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10-11 июня посетит Москву и поучаствует в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МИД Турции.
«Министр проведет двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.
4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании присоединиться к объединению.
Фидан сообщил во время своего визита в Китай, что Анкара желает присоединиться к БРИКС, эта тема будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.