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ВС России взяли под контроль село Старомайорское в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Старомайорское в Волновахском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Военнослужащие «Востока» нанесли также поражение вооруженным силам Украины и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР, добавили в ведомстве.

9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о взятии бойцами ВС РФ села Рыжевка в Сумской области Украины на границе с Курской областью. В начале месяца Минобороны России рассказало, что группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Уманское в ДНР.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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