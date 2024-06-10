ВС России взяли под контроль село Старомайорское в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Старомайорское в Волновахском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщает Минобороны России.
Военнослужащие «Востока» нанесли также поражение вооруженным силам Украины и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР, добавили в ведомстве.
9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о взятии бойцами ВС РФ села Рыжевка в Сумской области Украины на границе с Курской областью. В начале месяца Минобороны России рассказало, что группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Уманское в ДНР.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.