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Кадыров заявил о взятии села Рыжевка в Сумской области

Ведомости

Бойцы российской армии взяли село Рыжевка, которое находится в Сумской области Украины на границе с Курской областью России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», – написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем украинское издание «Страна» сообщило, что в настоящее время в Сумах и Сумской области частично пропал свет.

Ранее о том, что Россия может начать новое наступление в Сумской области, сообщали в украинских силовых структурах.

2 июня Министерство обороны России рассказало, что группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Уманское в ДНР. Последний месяц российское ведомство регулярно сообщало о продвижении вглубь Харьковской области, где под контроль Вооруженных сил России уже перешло несколько населенных пунктов.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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