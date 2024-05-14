NYT: ВСУ столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке
Вооруженные силы Украины столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление, они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, пишет The New York Times.
«Ситуация находится на грани. Каждый час ситуация движется к критической», – заявил Буданов.
Издание отмечает, что его оценка совпала с мнением других украинских офицеров, которые в последние дни говорили о том, что военные перспективы страны «тускнеют». В дополнение к численному меньшинству, украинцы испытывают острую нехватку оружия, особенно артиллерийских боеприпасов, а вооружение на сумму $60,8 млрд из Соединенных Штатов, одобренное три недели назад, едва начало поступать.
Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы растянуть и без того скудные возможности украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах. Он добавил, что украинская армия пытается перенаправить войска с других участков фронта для укрепления обороны на северо-востоке, но найти людей непросто – все силы находятся либо там, либо в Часовом Яре. Он также ожидает, что Россия начнет новое наступление в Сумской области.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России. Власти Украины результаты прошедших в регионах референдумов не признают.