NYT: ВСУ столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке

Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы растянуть и без того скудные возможности украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах. Он добавил, что украинская армия пытается перенаправить войска с других участков фронта для укрепления обороны на северо-востоке, но найти людей непросто – все силы находятся либо там, либо в Часовом Яре. Он также ожидает, что Россия начнет новое наступление в Сумской области.