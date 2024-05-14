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NYT: ВСУ столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке

Ведомости

 

Вооруженные силы Украины столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление, они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, пишет The New York Times.

«Ситуация находится на грани. Каждый час ситуация движется к критической», – заявил Буданов.

Издание отмечает, что его оценка совпала с мнением других украинских офицеров, которые в последние дни говорили о том, что военные перспективы страны «тускнеют». В дополнение к численному меньшинству, украинцы испытывают острую нехватку оружия, особенно артиллерийских боеприпасов, а вооружение на сумму $60,8 млрд из Соединенных Штатов, одобренное три недели назад, едва начало поступать.

Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы растянуть и без того скудные возможности украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах. Он добавил, что украинская армия пытается перенаправить войска с других участков фронта для укрепления обороны на северо-востоке, но найти людей непросто – все силы находятся либо там, либо в Часовом Яре. Он также ожидает, что Россия начнет новое наступление в Сумской области.

Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. Целью он назвал защиту населения Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России. Власти Украины результаты прошедших в регионах референдумов не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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