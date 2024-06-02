Минобороны России заявило о взятии под контроль Уманского в ДНР
Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале в очередной сводке.
В ведомстве заявили, что военные поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР. Подразделения войск отразили пять контратак штурмовых групп бригад ВСУ возле населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.
1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины.
По сообщению министерства, удары были нанесены в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.