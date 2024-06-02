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Минобороны России заявило о взятии под контроль Уманского в ДНР

Ведомости

Группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале в очередной сводке.

В ведомстве заявили, что военные поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР. Подразделения войск отразили пять контратак штурмовых групп бригад ВСУ возле населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское ДНР.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины.

По сообщению министерства, удары были нанесены в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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