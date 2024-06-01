Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики Украины
Российские силы нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения», – говорится в сообщении.
По сообщению министерства, удары были нанесены в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ был нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.
ВС РФ отразили пять контратак бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ на направлении составили: танк, боевая машина пехоты (БМП), шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Там же были поражены боевая машина РСЗО HIMARS, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка ДНР, а также отразила контратаку бригады ВСУ у села Червоная Диброва ЛНР. Потери ВСУ: танк, две БМП, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
«Южная» группировка войск нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск ДНР. Украинские потери на направлении составили: две БМП, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражения бригадам ВСУ в районах Карловки, Евгеновки, Розовки, Воздвиженки и в Зеленом Поле ДНР. Потери Украины: две БМП, в том числе Bradley, восемь автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм гаубица М777, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и др.
Группировка войск «Восток» нанесла поражения живой силе и технике возле Урожайного и Макаровки Донецкой области. ВСУ потеряли одну БМП, четыре автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30. Бригады ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области, потери ВСУ составили: одна БМП, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
В «Укргидроэнерго» подтвердили, что в ночь на 1 июня ракетной атаке подверглись как минимум две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине. Критические повреждения получило оборудование, также есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями, сообщили в компании.
Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.