Коновалов предложил Шульгинову выдвинуться в Госдуму от Хакасии

10 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента писали, что после избрания в Госдуму Шульгинов может возглавить комитет по энергетике. На этом посту он может сменить нынешнего председателя комитета Павла Завального. Округ в Хакасии освободился еще в сентябре 2023 г., после того как Сокол, на тот момент депутат Госдумы, возглавил Законодательное собрание Хакасии.