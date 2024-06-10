Коновалов предложил Шульгинову выдвинуться в Госдуму от Хакасии
Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать кандидатом на довыборах депутатов Госдумы, сообщил председатель Верховного совета региона Сергей Сокол в своем Telegram-канале.
«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России – Николай Григорьевич Шульгинов», – написал он.
Встреча Коновалова, Шульгинова и Сокола состоялась в постоянном представительстве Хакасии в Москве. Шульгинов принял предложение. Отмечается, что его кандидатуру поддержат региональные отделения партий «Единая Россия» и КПРФ. По словам Сокола, экономическая и финансовая ситуация в Хакасии требует консолидации, а не предвыборного партийного противостояния.
10 июня «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента писали, что после избрания в Госдуму Шульгинов может возглавить комитет по энергетике. На этом посту он может сменить нынешнего председателя комитета Павла Завального. Округ в Хакасии освободился еще в сентябре 2023 г., после того как Сокол, на тот момент депутат Госдумы, возглавил Законодательное собрание Хакасии.