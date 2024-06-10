Коновалов и Сокол предложат Шульгинову выдвинуться в Госдуму от Хакасии

Шульгинов имеет некоторое отношение к Хакасии как бывший глава «Русгидро», говорит Туровский: «Поэтому обосновать его выдвижение по этому округу можно. И важно избежать конкуренции с КПРФ, отсюда договоренности с Коноваловым». Такое решение можно будет подавать как пример консенсуса между «Единой Россией» и КПРФ, тем более что коммунистам там выдвигать некого, замечает он: «Но это не означает, что конфликтов не будет в дальнейшем. Да и Шульгинов вряд ли будет активно заниматься регионом».