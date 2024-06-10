Коновалов и Сокол предложат Шульгинову выдвинуться в Госдуму от Хакасии

Коновалов и Сокол предложат Шульгинову выдвинуться в Госдуму от ХакасииОни встретятся «на троих» с экс-министром энергетики на этой неделе
На этой неделе губернатор Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) и председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол («Единая Россия») проведут совместную встречу с экс-министром энергетики Николаем Шульгиновым. На встрече глава региона и руководитель заксобрания предложат ему выдвинуться на довыборы в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. О том, что Коновалов «назовет имя» будущего депутата, говорит и источник, близкий к региональным властям. Избравшись в Госдуму, Шульгинов может возглавить комитет по энергетике, сказали еще два собеседника «Ведомостей». На этом посту он может сменить нынешнего председателя комитета Павла Завального.
О том, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр спорта Олег Матыцин и Шульгинов могут стать депутатами Госдумы, «Ведомости» писали 28 мая. Президиум генсовета «Единой России» 30 мая предложил выдвинуть Абрамченко по Южному одномандатному округу в Ростовской области, а Матыцина – по Унечскому одномандатному округу в Брянской области. Два депутатских мандата стали вакантны в мае, после того как Виталий Кушнарев (Ростовская область) и Николай Алексеенко (Брянская область) сложили мандаты. О выдвижении Шульгинова в тот день партия не сообщила. Абрамченко в Думе может стать вице-спикером вместо Сергея Неверова, а Матыцин возглавить комитет по спорту вместо члена ЛДПР Дмитрия Свищева, рассказывали собеседники «Ведомостей».
Округ в Хакасии освободился еще в сентябре 2023 г., после того как Сокол, на тот момент депутат Госдумы, возглавил Законодательное собрание Хакасии. В том году депутат принимал участие в выборах главы региона как кандидат от «Единой России», а его основным соперником был коммунист Коновалов. В итоге Сокол снял свою кандидатуру за неделю до выборов, сообщив, что болеет. Выборы выиграл Коновалов. Сокол же перешел на работу в региональный парламент.
Для бывших министров и вице-премьеров уход в Госдуму имеет вынужденный характер, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Она показывает, что чиновникам не нашлось места в какой-либо госкорпорации. Не нашлось им и губернаторских кресел». Для Госдумы это тоже неудобно, поскольку желательно находить отставникам руководящие посты, отмечает эксперт. В 2021 г. в Госдуму после выборов пришли два бывших министра – Дмитрий Кобылкин, занимавший пост министра природных ресурсов, и Максим Топилин, бывший министр труда.
Шульгинов имеет некоторое отношение к Хакасии как бывший глава «Русгидро», говорит Туровский: «Поэтому обосновать его выдвижение по этому округу можно. И важно избежать конкуренции с КПРФ, отсюда договоренности с Коноваловым». Такое решение можно будет подавать как пример консенсуса между «Единой Россией» и КПРФ, тем более что коммунистам там выдвигать некого, замечает он: «Но это не означает, что конфликтов не будет в дальнейшем. Да и Шульгинов вряд ли будет активно заниматься регионом».
Хакасия – регион не богатый и места депутата Госдума и сенаторов являются каналом расширения связей республики в Москве, которым всегда пользовались, говорит политолог Александр Кынев: «Для властей региона выдвижение Шульгинова было бы неплохим выходом, потому что все-таки есть проблемы с лоббизмом. А бывший министр энергетики как депутат от региона будет, можно сказать, профильным, учитывая Саяно-Шушенскую ГЭС в регионе».
Хакасия является сложным регионом, местная элита «с характером» и подобная встреча Шульгинова с Коноваловым и Соколом – это такой ритуал, который позволит представить местной элите все так, что ее мнение будет выражено, и это правильно, считает Кынев: «Все-таки в регионе конфликт не между КПРФ и «Единой Россией», а между местными и чужими. Шульгинов к этому конфликту отношения не имел, и поэтому его выдвижение в Госдуму от региона не самый плохой вариант».