США и Польша создали структуру для информационной поддержки Украины
Соединенные Штаты и Польша создали новую украинскую коммуникационную группу (UCG) для поддержки Украины в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте американского госдепартамента.
Группа будет базироваться в Варшаве. Ее целями заявлены координация обмена сообщениями со странами-партнерами и единомышленниками, содействие точному освещению военного конфликта, «усиление голосов украинцев» и «разоблачение информационных манипуляций Кремля». В пресс-релизе говорится, что UCG является еще одним инструментом для поддержки Украины и защиты целостности глобального информационного пространства.
В конце мая стало известно, что правозащитный фонд Clooney Foundation for Justice, основанный американским актером Джорджем Клуни, намерен добиваться от международных структур ареста российских журналистов. Об этом заявила директор по юридическим вопросам дочернего проекта фонда Docket Анна Нейстат. Ее заявление раскритиковали официальный представитель МИД России Мария Захарова и председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев. 3 июня фонд опубликовал заявление Клуни, где он опроверг планы по преследованию журналистов из РФ.