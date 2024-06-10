США и Польша создали структуру для информационной поддержки Украины

В конце мая стало известно, что правозащитный фонд Clooney Foundation for Justice, основанный американским актером Джорджем Клуни, намерен добиваться от международных структур ареста российских журналистов. Об этом заявила директор по юридическим вопросам дочернего проекта фонда Docket Анна Нейстат. Ее заявление раскритиковали официальный представитель МИД России Мария Захарова и председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев. 3 июня фонд опубликовал заявление Клуни, где он опроверг планы по преследованию журналистов из РФ.