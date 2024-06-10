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США и Польша создали структуру для информационной поддержки Украины

Ведомости

Соединенные Штаты и Польша создали новую украинскую коммуникационную группу (UCG) для поддержки Украины в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте американского госдепартамента.

Группа будет базироваться в Варшаве. Ее целями заявлены координация обмена сообщениями со странами-партнерами и единомышленниками, содействие точному освещению военного конфликта, «усиление голосов украинцев» и «разоблачение информационных манипуляций Кремля». В пресс-релизе говорится, что UCG является еще одним инструментом для поддержки Украины и защиты целостности глобального информационного пространства.

В конце мая стало известно, что правозащитный фонд Clooney Foundation for Justice, основанный американским актером Джорджем Клуни, намерен добиваться от международных структур ареста российских журналистов. Об этом заявила директор по юридическим вопросам дочернего проекта фонда Docket Анна Нейстат. Ее заявление раскритиковали официальный представитель МИД России Мария Захарова и председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев. 3 июня фонд опубликовал заявление Клуни, где он опроверг планы по преследованию журналистов из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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