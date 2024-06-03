Джордж Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать российских журналистов

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket (создан Clooney Foundation for Justice) Анна Нейстат заявила, что Фонд актера добивается от международных структур ареста «российских пропагандистов». Речь об обвинении в причастности к подстрекательству к геноциду и пропаганде войны. По ее словам, в организации не хотят, чтобы эти люди знали о выданном ордере, а добиваются того, чтобы преследуемые «выезжали в другие страны и были там арестованы».