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Джордж Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать российских журналистов

Ведомости

Фонд Clooney Foundation for Justice не станет преследовать российских журналистов, в том числе из-за несогласия с их позицией. Об этом сообщил основатель организации, американский актер Джордж Клуни, его заявление опубликовано на странице Фонда в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что фонд будет добиваться ареста российских журналистов, причастных к пропаганде.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то из нашего фонда оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если бы не были с ними согласны», – говорится в заявлении актера.

Он также добавил, что фонд имеет большой опыт защиты журналистов.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket (создан Clooney Foundation for Justice) Анна Нейстат заявила, что Фонд актера добивается от международных структур ареста «российских пропагандистов». Речь об обвинении в причастности к подстрекательству к геноциду и пропаганде войны. По ее словам, в организации не хотят, чтобы эти люди знали о выданном ордере, а добиваются того, чтобы преследуемые «выезжали в другие страны и были там арестованы».

Вечером того же дня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Фонд Клуни добивается ареста российских журналистов ради прибыли, поскольку «за русофобию на Западе хорошо платят».

1 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X на английском языке заявил, что попытка Фонда добиться ареста не будет иметь успеха, а российские журналисты первыми найдут актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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