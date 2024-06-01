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Медведев: попытка Фонда Клуни преследовать журналистов РФ обернется провалом

Ведомости

Попытка Фонда американского актера Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) преследовать российских журналистов по всему миру провалится, заявил на английском языке заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.

По его словам, российские журналисты первыми найдут актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, созданного Фондом Клуни, Анна Нейстат заявила, что фонд добивается от международных структур ареста российских журналистов.

В качестве первого способа к привлечению к ответственности «российских пропагандистов» Нейстат назвала обращение в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности к подстрекательству к геноциду. Другой вариант – это предъявление обвинения в пропаганде войны.

В этот же день председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что угрозы в адрес находящихся за рубежом российских журналистов со стороны фонда неприемлемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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