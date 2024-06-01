Медведев: попытка Фонда Клуни преследовать журналистов РФ обернется провалом

В качестве первого способа к привлечению к ответственности «российских пропагандистов» Нейстат назвала обращение в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности к подстрекательству к геноциду. Другой вариант – это предъявление обвинения в пропаганде войны.