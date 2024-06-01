Медведев: попытка Фонда Клуни преследовать журналистов РФ обернется провалом
Попытка Фонда американского актера Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) преследовать российских журналистов по всему миру провалится, заявил на английском языке заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.
По его словам, российские журналисты первыми найдут актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».
31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, созданного Фондом Клуни, Анна Нейстат заявила, что фонд добивается от международных структур ареста российских журналистов.
В качестве первого способа к привлечению к ответственности «российских пропагандистов» Нейстат назвала обращение в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности к подстрекательству к геноциду. Другой вариант – это предъявление обвинения в пропаганде войны.
В этот же день председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что угрозы в адрес находящихся за рубежом российских журналистов со стороны фонда неприемлемы.