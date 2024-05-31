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Фонд Клуни заявил о намерении добиваться арестов российских журналистов

Ведомости

Фонд американского актера Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) добивается от международных структур ареста российских журналистов, сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket, созданного Фондом Клуни, Анна Нейстат.

Существует два главных подхода к привлечению к ответственности «российских пропагандистов», рассказала Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Первый способ – это обращение в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности к подстрекательству к геноциду. Другой, «более практичный путь» – это предъявление обвинения в пропаганде войны. Этот состав преступления все еще присутствует в уголовных кодексах нескольких европейских стран, пояснила Нейстат.

«Сейчас мы сосредоточены на привлечении к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них, но я сознательно не буду их называть по именам, потому что мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест», – рассказала она. 

В организации при этом не хотят, чтобы эти люди знали о таком ордере, а добиваются того, чтобы преследуемые «выезжали в другие страны и были там арестованы».

Угрозы в адрес находящихся за рубежом российских журналистов со стороны фонда неприемлемы, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы. Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью», – сказал он ТАСС.

В фонде Клуни, по его словам, верят в собственную пропаганду, поэтому его членов «можно только пожалеть», но переубедить вряд ли получится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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