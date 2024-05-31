Фонд Клуни заявил о намерении добиваться арестов российских журналистов

Существует два главных подхода к привлечению к ответственности «российских пропагандистов», рассказала Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Первый способ – это обращение в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности к подстрекательству к геноциду. Другой, «более практичный путь» – это предъявление обвинения в пропаганде войны. Этот состав преступления все еще присутствует в уголовных кодексах нескольких европейских стран, пояснила Нейстат.