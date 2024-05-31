Захарова: Фонд Клуни добивается ареста российских журналистов ради прибыли
Стремление Фонда американского актера Джорджа Клуни (Clooney Foundation for Justice) добиться ареста российских журналистов объясняется его желанием получить за это деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика [Клуни и его супруга Амаль], видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, созданного Фондом Клуни, Анна Нейстат сообщила, что Фонд актера добивается от международных структур ареста «российских пропагандистов». Речь об обвинении в причастности к подстрекательству к геноциду и пропаганде войны. При этом Нейстат не уточнила, ареста каких именно журналистов будет добиваться Фонд.