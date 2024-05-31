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Захарова: Фонд Клуни добивается ареста российских журналистов ради прибыли

Ведомости

Стремление Фонда американского актера Джорджа Клуни (Clooney Foundation for Justice) добиться ареста российских журналистов объясняется его желанием получить за это деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика [Клуни и его супруга Амаль], видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, созданного Фондом Клуни, Анна Нейстат сообщила, что Фонд актера добивается от международных структур ареста «российских пропагандистов». Речь об обвинении в причастности к подстрекательству к геноциду и пропаганде войны. При этом Нейстат не уточнила, ареста каких именно журналистов будет добиваться Фонд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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