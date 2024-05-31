Захарова: Фонд Клуни добивается ареста российских журналистов ради прибыли

«Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика [Клуни и его супруга Амаль], видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.