Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине пройдет в конце лета

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ожидать окончания спецоперации на Украине стоит летом 2024 г. – примерно в июне или в июле. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что спецоперация закончится в конце весны – начале лета 2024 г. Сотрудни разведки США и других стран Запада советовали готовиться к затяжному конфликту – по их мнению, он может продлиться от двух до пяти лет.