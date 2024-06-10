Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине пройдет в конце лета

Ведомости

Решающее сражение на Украине может произойти в августе-сентябре 2024 г. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Старикова, первая российская летняя военная кампания стартовала 10 мая на Харьковском направлении. Сейчас же, по его словам, начинается второй этап.

«Они [ВС РФ ] идут потихоньку, выполняя план. Когда они будут готовы? Я так думаю, готовы август-сентябрь. То есть реально, с военной точки зрения, <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение какое-то будет», – сказал эксперт, указав, что о тех же датах говорят неназванные им «политологи, политтехнологи».

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ожидать окончания спецоперации на Украине стоит летом 2024 г. – примерно в июне или в июле. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что спецоперация закончится в конце весны – начале лета 2024 г. Сотрудни разведки США и других стран Запада советовали готовиться к затяжному конфликту – по их мнению, он может продлиться от двух до пяти лет.

Вопрос о сроках окончания спецоперации задавали президенту РФ Владимиру Путину в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. По словам главы государства, мир между двумя странами наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей – денацификации, демилитаризации, нейтрального статуса Украины.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных