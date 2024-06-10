Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине пройдет в конце лета
Решающее сражение на Украине может произойти в августе-сентябре 2024 г. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом).
По словам Старикова, первая российская летняя военная кампания стартовала 10 мая на Харьковском направлении. Сейчас же, по его словам, начинается второй этап.
«Они [ВС РФ ] идут потихоньку, выполняя план. Когда они будут готовы? Я так думаю, готовы август-сентябрь. То есть реально, с военной точки зрения, <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение какое-то будет», – сказал эксперт, указав, что о тех же датах говорят неназванные им «политологи, политтехнологи».
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ожидать окончания спецоперации на Украине стоит летом 2024 г. – примерно в июне или в июле. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что спецоперация закончится в конце весны – начале лета 2024 г. Сотрудни разведки США и других стран Запада советовали готовиться к затяжному конфликту – по их мнению, он может продлиться от двух до пяти лет.
Вопрос о сроках окончания спецоперации задавали президенту РФ Владимиру Путину в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. По словам главы государства, мир между двумя странами наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей – денацификации, демилитаризации, нейтрального статуса Украины.