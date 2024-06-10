Выборы президента ЮАР пройдут 14 июня
Выборы президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) пройдут 14 июня в 10:00 (11:00 мск) на заседании нового состава нижней палаты парламента – национальной ассамблеи, заявил главный судья ЮАР Раймонд Зондо, передает Sabs News.
На заседании также будут избраны спикер и вице-спикер национальной ассамблеи. Парламент ЮАР должен быть сформирован в течение 14 дней после объявления результатов выборов.
Партия Африканский национальный конгресс (АНК) президента Сирила Рамафосы выдвинула на пост главы государства действующего лидера республики. Рамафосе необходимо набрать половину плюс один голос депутатов палаты, которая насчитывает 400 человек.
По итогам всеобщих выборов АНК завоевала в национальной ассамблее 159 депутатских мандатов. Ей не хватает 42 голосов для формирования правительства и переизбрания действующего главы государства на второй президентский срок.
ЮАР – парламентская республика. Партии, получившие максимальное количество мандатов в нижней палате парламента, впоследствии выбирают президента (главу исполнительной власти, премьера в ЮАР нет).