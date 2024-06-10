В посольстве России в Эстонии возмутились сносу памятника герою СССР Ляхову
В посольстве РФ в Эстонии раскритиковали снос в поселке Пикасилла Валгаского уезда памятника в честь Героя Советского Союза летчика Якова Ляхова, погибшего в 1944 г. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.
При этом монумент в память о легионерах 20-й дивизии «Ваффен-СС» в поселке Синимяэ остается на месте. В посольстве назвали этот факт «двуличием эстонских властей».
Ляхов погиб 17 сентября 1944 г. Его подбили при штурме немецко-фашистских захватчиков близ эстонского города Тырва и он направил свою машину на скопление вражеской техники.
В сентябре 2023 г. заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин сообщал, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.