Совбез ООН проголосовал за проект резолюции США по прекращению огня в Газе
Совет Безопасности ООН принял разработанную США резолюцию по прекращению огня между Израилем и движением «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Текст резолюции, принятый 14 голосами «за» при воздержавшейся России, «приветствует» предложение о перемирии и освобождении заложников, озвученное 31 мая президентом США Джо Байденом, и призывает «стороны полностью выполнить его условия без промедления и без каких-либо условий».
«Мы ждем, что "Хамас" согласится на соглашение о прекращении огня, которого, по его словам, он хочет. С каждым днем ненужные страдания продолжаются», – заявила совету посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд перед голосованием.
В резолюции также указывается, что «если переговоры по первому этапу займут больше шести недель, прекращение огня все равно будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются переговоры».
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, как утверждают местные власти, превысило 37 000.