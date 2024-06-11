Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС

В конце мая 2023 г. Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС. По его словам, объединение трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации. В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла вступит в БРИКС уже в ближайшее время.