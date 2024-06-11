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Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС

Ведомости

Россия приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС и будет способствовать укреплению связей как председатель объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой венесуэльского МИДа Иваном Хиль Пинто в рамках совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

В беседе с Лавровым Пинто выразил благодарность от имени президента Николаса Мадуро за приглашение России выступить на саммите «в качестве друзей БРИКС».

«Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», – сказал он.

В конце мая 2023 г. Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС. По его словам, объединение трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации. В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла вступит в БРИКС уже в ближайшее время.

Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что российско-венесуэльские переговоры начались с подписания меморандума о взаимопонимании между двумя государствами о сотрудничестве в противодействии односторонним принудительным мерам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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