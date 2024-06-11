Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС
Россия приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС и будет способствовать укреплению связей как председатель объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой венесуэльского МИДа Иваном Хиль Пинто в рамках совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
В беседе с Лавровым Пинто выразил благодарность от имени президента Николаса Мадуро за приглашение России выступить на саммите «в качестве друзей БРИКС».
«Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», – сказал он.
В конце мая 2023 г. Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС. По его словам, объединение трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации. В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла вступит в БРИКС уже в ближайшее время.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что российско-венесуэльские переговоры начались с подписания меморандума о взаимопонимании между двумя государствами о сотрудничестве в противодействии односторонним принудительным мерам.