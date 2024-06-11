Глава ЕК: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут направлены Украине в июле
Еврокомиссия (ЕК) предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, а 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Уже в июле первые 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», – заявила она (цитата по ТАСС).
12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволит направлять будущую прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Согласно ему, прибыль от заблокированных активов ЦБ России в центральных депозитариях должна храниться отдельно. Это, по заявлению Совета ЕС, открывает путь для установления финансового взноса в бюджет Евросоюза, собранного с чистой прибыли от российских активов, который пойдет в фонд помощи Украине.
В марте ЕК предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.