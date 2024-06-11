Глава ЕК: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут направлены Украине в июле

В марте ЕК предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.