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Глава ЕК: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут направлены Украине в июле

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, а 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Уже в июле первые 1,5 млрд евро доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины, 90% из них пойдут на оружие», – заявила она (цитата по ТАСС).

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое в перспективе позволит направлять будущую прибыль от замороженных в Европе российских активов на восстановление Украины. Согласно ему, прибыль от заблокированных активов ЦБ России в центральных депозитариях должна храниться отдельно. Это, по заявлению Совета ЕС, открывает путь для установления финансового взноса в бюджет Евросоюза, собранного с чистой прибыли от российских активов, который пойдет в фонд помощи Украине.

В марте ЕК предложила распределять доходы от замороженных активов таким образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны. Прибыль от замороженных активов оценивается в 2,5–3 млрд евро в год. 19 марта агентство Bloomberg писало, что Евросоюз подготовил законопроект, который предполагает начало передачи Украине прибыли от заблокированных активов России в июле 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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