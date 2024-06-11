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Кремль: Путин пользуется надежными отечественными самолетами

Ведомости

Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, она обслуживается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новость о крушении самолета с вице-президентом Малави на борту.

По словам Пескова, отечественная техника, которой пользуется Путин, очень надежна. С технической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию, как и любая техника, которая перевозит россиян.

«На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, естественно, неукоснительно соблюдаются, есть контролирующие ведомства. Поэтому здесь система работает», – заверил представитель Кремля.

11 июня стало известно, что вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли при крушении самолета. Самолет пропал с радаров 10 июня после вылета из столицы страны Лилонгве. Предполагалось, что борт мог сесть в международном аэропорту Мзузу, но все попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Помимо Чилимы в самолете также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой экс-президента Малави Бакили Мулузи, который руководил страной с 1994 по 2004 г.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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