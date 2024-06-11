Кремль: Путин пользуется надежными отечественными самолетами
Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, она обслуживается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новость о крушении самолета с вице-президентом Малави на борту.
По словам Пескова, отечественная техника, которой пользуется Путин, очень надежна. С технической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию, как и любая техника, которая перевозит россиян.
«На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, естественно, неукоснительно соблюдаются, есть контролирующие ведомства. Поэтому здесь система работает», – заверил представитель Кремля.
11 июня стало известно, что вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли при крушении самолета. Самолет пропал с радаров 10 июня после вылета из столицы страны Лилонгве. Предполагалось, что борт мог сесть в международном аэропорту Мзузу, но все попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Помимо Чилимы в самолете также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой экс-президента Малави Бакили Мулузи, который руководил страной с 1994 по 2004 г.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.