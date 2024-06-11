СМИ: вице-президент Малави погиб при крушении самолета
Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщает телеканал Times Now со ссылкой на правительство страны.
«Поисково-спасательная операция по пропавшему без вести самолету сил обороны Малави в понедельник, 10 июня 2024 г., к сожалению, закончилась трагедией», – сказано в заявлении.
По данным властей Малави, обломки самолета были найдены в лесах Чикангава. Отмечается, что в поисках были задействованы силы обороны страны, полиция и авиация. Причина крушения не уточняется.
Президента страны Лазаруса Чаквера проинформировали о трагедии. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент также объявил национальный день траура и распорядился, чтобы все флаги были приспущены вплоть до похорон.
Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави, пропал с радаров 10 июня после вылета из столицы страны Лилонгве. Предполагалось, что борт мог сесть в международном аэропорту Мзузу, но все попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Помимо Чилимы в самолете также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой экс-президента Малави Бакили Мулузи, который руководил страной с 1994 по 2004 г.
Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме был 51 год. Свой пост он занимал с 2014 г.