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СМИ: вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Ведомости

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщает телеканал Times Now со ссылкой на правительство страны.

«Поисково-спасательная операция по пропавшему без вести самолету сил обороны Малави в понедельник, 10 июня 2024 г., к сожалению, закончилась трагедией», – сказано в заявлении.

По данным властей Малави, обломки самолета были найдены в лесах Чикангава. Отмечается, что в поисках были задействованы силы обороны страны, полиция и авиация. Причина крушения не уточняется.

Президента страны Лазаруса Чаквера проинформировали о трагедии. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент также объявил национальный день траура и распорядился, чтобы все флаги были приспущены вплоть до похорон.

Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави, пропал с радаров 10 июня после вылета из столицы страны Лилонгве. Предполагалось, что борт мог сесть в международном аэропорту Мзузу, но все попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Помимо Чилимы в самолете также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой экс-президента Малави Бакили Мулузи, который руководил страной с 1994 по 2004 г.

Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме был 51 год. Свой пост он занимал с 2014 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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