СМИ: вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави, пропал с радаров 10 июня после вылета из столицы страны Лилонгве. Предполагалось, что борт мог сесть в международном аэропорту Мзузу, но все попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Помимо Чилимы в самолете также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи. Она была женой экс-президента Малави Бакили Мулузи, который руководил страной с 1994 по 2004 г.