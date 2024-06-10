Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров
Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента.
Самолет сил обороны Малави пропал с радаров после того, как покинул столицу страны Лилонгве. В заявлении указано, что самолет не смог совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу. Все попытки авиационных властей установить контакт с бортом после того, как он пропал с радаров, пока не увенчались успехом.
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный отлет на Багамы и приказал всем региональным и национальным ведомствам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение самолета.