Песков: подготовка соглашения между Россией и Ираном продолжается
Работа по подготовке договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном продолжается, но график смещен из-за выборов президента в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо, потому что президентские выборы, как правило, потом возможны и кадровые перестановки, и так далее», – сказал он.
Песков добавил, что в целом изменение графика не меняет общую картину. Москва намерена развивать отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу между государствами.
11 июня директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что подготовка договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлена. По его словам, работу над документом планируют завершить до согласования текста, после чего лидеры стран примут решение о времени и месте подписания соглашения.