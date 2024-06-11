Песков: подготовка соглашения между Россией и Ираном продолжается

11 июня директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что подготовка договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлена. По его словам, работу над документом планируют завершить до согласования текста, после чего лидеры стран примут решение о времени и месте подписания соглашения.