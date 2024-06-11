МИД РФ: подготовка договора с Ираном временно приостановлена
Подготовка договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлена, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«Оно [решение о подписании договора] никогда не утрачивало свой силы <...> Это стратегическое решение двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кабулов подчеркнул, что приостановка не связана с последними событиями в Иране, а именно с крушением вертолета президента страны Эбрахима Раиси. По словам директора департамента, работа завершится до согласования текста документа, после чего лидеры стран примут решение о времени и месте его подписания.
Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном анонсировалось еще в 2022 г. В конце октября прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что документ согласован «на 85%». В материалах встречи президента России Владимира Путина и Раиси, которая прошла в декабре 2023 г., не уточнялось, когда будет подписано соглашение.