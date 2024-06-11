МИД РФ: подготовка договора с Ираном временно приостановлена

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном анонсировалось еще в 2022 г. В конце октября прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что документ согласован «на 85%». В материалах встречи президента России Владимира Путина и Раиси, которая прошла в декабре 2023 г., не уточнялось, когда будет подписано соглашение.