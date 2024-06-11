Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, сообщила пресс-служба главы Азербайджана.
«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю вас и в вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России», – приводит текст письма официальный сайт президента.
Алиев отметил, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Азербайджаном служат надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между странами. Баку высоко ценит уровень взаимодействия с Москвой, который имеет союзнический характер. Кроме того, Алиев выразил уверенность, что отношения между странами будут и далее эффективно развиваться по нарастающей, наполняясь новыми проектами и содержанием.
В последний раз Алиев посещал Россию с рабочим визитом в апреле этого года. Он вместе с Путиным встретился с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и работниками железнодорожной отрасли. Кроме того, темой для обсуждения стало обеспечение безопасности на Кавказе, а также двусторонние экономические отношения.