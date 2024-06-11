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Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, сообщила пресс-служба главы Азербайджана.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю вас и в вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России», – приводит текст письма официальный сайт президента.

Алиев отметил, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Азербайджаном служат надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между странами. Баку высоко ценит уровень взаимодействия с Москвой, который имеет союзнический характер. Кроме того, Алиев выразил уверенность, что отношения между странами будут и далее эффективно развиваться по нарастающей, наполняясь новыми проектами и содержанием.

В последний раз Алиев посещал Россию с рабочим визитом в апреле этого года. Он вместе с Путиным встретился с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и работниками железнодорожной отрасли. Кроме того, темой для обсуждения стало обеспечение безопасности на Кавказе, а также двусторонние экономические отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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