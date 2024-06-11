Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России

Алиев отметил, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Азербайджаном служат надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между странами. Баку высоко ценит уровень взаимодействия с Москвой, который имеет союзнический характер. Кроме того, Алиев выразил уверенность, что отношения между странами будут и далее эффективно развиваться по нарастающей, наполняясь новыми проектами и содержанием.