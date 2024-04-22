Путин и Алиев обсудили безопасность на Кавказе и транспортные вопросы

Путин и Алиев обсудили безопасность на Кавказе и транспортные вопросыПо словам президента РФ, отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне
Встреча президента Владимира Путина и главы Азейбарджана Ильхама Алиева проходит в Москве. Темами для обсуждения стали 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМа), обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения, сообщается на сайте Кремля.
Высокий уровень отношений
На встрече с Алиевым в Кремле Путин напомнил, что в эти дни отмечается 50-летие БАМа. Он отметил, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев сыграл значимую роль в строительстве объекта и, по сути, был одним из организаторов проекта магистрали.
«Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом <…> Сейчас мы, – вы, наверное, знаете об этом, – развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня», – сказал российский лидер.
Путин добавил, что двусторонние отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются. Товарооборот стран превысил $4 млрд, российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют $6 млрд.
Основы безопасности
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что такие памятные моменты истории, как строительство БАМа, еще больше сближают Россию и Азербайджан и вносят вклад в дальнейшее развитие отношений между странами.
«Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 г. и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем», – сказал Алиев.
Он также отметил, что в повестке дня присутствует транспортный компонент, и подчеркнул, что проект международного транспортного коридора «Север – Юг» имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами.
Кроме того, по словам Алиева, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии».
«Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», – подчеркнул Алиев.
В связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое будет отмечаться 8 июля, у президентов запланирована встреча с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Ранее в Кремле напомнили, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.
17 апреля высшее руководство России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.