Путин и Алиев обсудили безопасность на Кавказе и транспортные вопросы

«Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом <…> Сейчас мы, – вы, наверное, знаете об этом, – развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня», – сказал российский лидер.