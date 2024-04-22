Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
В международном аэропорту «Внуково-2» Алиева встретили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица.
19 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президента России с главой Азербайджана состоятся 22 апреля.
В связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое будет отмечаться 8 июля, Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В Кремле напомнили, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.
Ранее высшее руководство России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.