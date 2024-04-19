Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Алиевым 22 апреля
Переговоры президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибудет в Москву с рабочим визитом, состоятся 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике», – говорится в сообщении.
В связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), которое будет отмечаться 8 июля, Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В Кремле напомнили, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали.
Ранее высшее руководство России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.