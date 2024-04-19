Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Алиевым 22 апреля

Ранее высшее руководство России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.