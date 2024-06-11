Госдума приняла в первом чтении проект о нежелательности любых зарубежных организаций

Законопроекты разработаны думской комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций. Принятый законопроект предлагает внести поправку в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Это позволит признавать нежелательными любые иностранные и международные организации, в том числе учредителями которых являются государственные органы. Законопроект был внесен на рассмотрение в феврале.