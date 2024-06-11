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Госдума приняла в первом чтении проект о нежелательности любых зарубежных организаций

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют признавать нежелательными любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламенты.

Законопроекты разработаны думской комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций. Принятый законопроект предлагает внести поправку в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Это позволит признавать нежелательными любые иностранные и международные организации, в том числе учредителями которых являются государственные органы. Законопроект был внесен на рассмотрение в феврале.

«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их – вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в первом чтении депутаты приняли и поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях, которыми устанавливается ответственность за деятельность нежелательных организаций и участие в ней.

В 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательными 18 иностранных организаций, в 2022 г. – 23. В прошлом году уже 58 зарубежных организаций получили такой статус в РФ. По требованиям Генпрокуратуры в 2023 г. были заблокированы более 2000 интернет-ресурсов, связанных с нежелательными организациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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