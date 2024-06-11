Госдума в I чтении приняла упрощающий внесудебное банкротство граждан проект
Госдума в I чтении приняла законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан и уточнении некоторых норм для исключения ошибочных отказов гражданам в этой процедуре, следует из материалов думской базы.
В соответствии с данным законопроектом, оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) вместе с федеральными органами исполнительной власти будут обмениваться данными по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в ходе коммуникации друг с другом.
Кроме того, законопроект предполагает, что для более достоверной идентификации граждан будет предусматриваться использование паспортных данных, которые не подлежат размещению в открытом доступе в интернете.
В пояснительной записке к проекту указано, что особый порядок применения его положений обусловлен «спецификой регулируемых правом общественных отношений». В ней также уточняется, что применение законопроекта обеспечивает дополнительные гарантии защиты прав, сбалансированность и справедливость правового регулирования.
Законопроект об упрощении банкротства был внесен в Госдуму в марте группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности Сергеем Гавриловым (КПРФ). 3 июня правительство поддержало соответствующий законопроект. Как пояснял Гаврилов, инициатива поможет исключить ошибочные отказы при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры.
За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.