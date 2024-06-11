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Госдума в I чтении приняла упрощающий внесудебное банкротство граждан проект

Ведомости

Госдума в I чтении приняла законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан и уточнении некоторых норм для исключения ошибочных отказов гражданам в этой процедуре, следует из материалов думской базы.

В соответствии с данным законопроектом, оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) вместе с федеральными органами исполнительной власти будут обмениваться данными по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в ходе коммуникации друг с другом.

Кроме того, законопроект предполагает, что для более достоверной идентификации граждан будет предусматриваться использование паспортных данных, которые не подлежат размещению в открытом доступе в интернете.

В пояснительной записке к проекту указано, что особый порядок применения его положений обусловлен «спецификой регулируемых правом общественных отношений». В ней также уточняется, что применение законопроекта обеспечивает дополнительные гарантии защиты прав, сбалансированность и справедливость правового регулирования.

Законопроект об упрощении банкротства был внесен в Госдуму в марте группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности Сергеем Гавриловым (КПРФ). 3 июня правительство поддержало соответствующий законопроект. Как пояснял Гаврилов, инициатива поможет исключить ошибочные отказы при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры.

За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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