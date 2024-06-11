Руководитель французских республиканцев готов объединиться с Марин Ле Пен
Лидер французских республиканцев Эрик Сиотти предложил создать альянс с правопопулистской партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» на предстоящих досрочных парламентских выборах.
«Мы говорим одно и то же <...>, нам [нужен] альянс в какой-то форме, и это я предлагаю. Этого хочет подавляющее большинство избирателей», – заявил он в эфире французского телеканала TF1.
По информации Reuters, за некоторое время до объявления Сиотти провел телефонный разговор с Ле Пен и нынешним председателем партии Жорданом Барделла. Но некоторые представители республиканцев уже раскритиковали заявление Сиотти и заявили о неготовности сотрудничать с Ле Пен.
9 июня президент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
По данным Politico, рейтинг партии Ле Пен составляет 28%, коалиции Макрона «Вместе!» – 19%. Показатель республиканцев достигает 11%. Уровень поддержки лично Макрона на 31 мая составил 34%.