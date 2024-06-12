На втором этапе учений ядерных сил отработают подготовку пусков из «Искандера»
Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработает в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил подготовку ракетных пусков из тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщило Минобороны России.
Будут отработаны, в частности, учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Ранее аналогичные задачи выполнили ракетные соединений Южного военного округа в ходе первого этапа учений.
В учениях также задействованы экипажи кораблей ВМФ России, они снарядят учебными специальными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдут в назначенные районы патрулирования.
Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня, в ходе них вооруженные силы РФ и Белоруссии отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались 21 мая, они пройдут в три этапа. В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные учения носят регулярный характер.