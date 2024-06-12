На втором этапе учений ядерных сил отработают подготовку пусков из «Искандера»

Учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались 21 мая, они пройдут в три этапа. В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные учения носят регулярный характер.