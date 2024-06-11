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Начался второй этап учений ядерных сил России и Белоруссии

В ходе учений будет отработана подготовка к применению нестратегического ядерного оружия
Екатерина Дорофеева
Минобороны РФ

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны РФ.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учений нестратегических ядерных сил», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время учений вооруженные силы РФ и Белоруссии отработают подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались 21 мая, они пройдут в три этапа. В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что подобные учения носят регулярный характер.

Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что учения носят рядовой характер. По его словам, Москва и Минск «не делают ничего особенного». Глава Белоруссии подчеркнул, что эти учения станут третьей тренировкой с момента размещения ядерного оружия на территории государства.

10 июня министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прокомментировал участие страны в учениях ядерных сил совместно с ВС РФ. По его словам, подготовка несет плановый характер и не направлена на создание напряженности в регионе. Хренин добавил, что Белоруссия – это мирное государство, которое не проецирует военные угрозы на третьи страны и не стремится к конфронтации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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