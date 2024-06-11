Начался второй этап учений ядерных сил России и Белоруссии

10 июня министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прокомментировал участие страны в учениях ядерных сил совместно с ВС РФ. По его словам, подготовка несет плановый характер и не направлена на создание напряженности в регионе. Хренин добавил, что Белоруссия – это мирное государство, которое не проецирует военные угрозы на третьи страны и не стремится к конфронтации.