Лукашенко: совместные учения с Россией направлены на подготовку военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия. Он подчеркнул, что Белоруссия не готовится к нападению – учения направлены на подготовку к защите.
«Мы делаем все то, что они [западные страны] делали до нас и делают теперь. И обучают иностранных летчиков, в частности, немецких летчиков <...> американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности бомб, если о самолетах говорить и ракетах. Ничего особенного не делаем», – сказал глава Белоруссии.
Лукашенко добавил, что учения России и Белоруссии будут третьей тренировкой с момента размещения в стране ядерного оружия. Он предположил, что в России проводятся десятки таких тренировок, которые не афишируются.
21 мая стартовал первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военнослужащие собираются отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
До этого, 9 мая, стало известно, что Белоруссия примет участие во втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. В этот раз учения проводятся в три этапа.