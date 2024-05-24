Лукашенко: совместные учения с Россией направлены на подготовку военных

«Мы делаем все то, что они [западные страны] делали до нас и делают теперь. И обучают иностранных летчиков, в частности, немецких летчиков <...> американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности бомб, если о самолетах говорить и ракетах. Ничего особенного не делаем», – сказал глава Белоруссии.