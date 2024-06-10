Министр обороны Белоруссии прокомментировал участие страны в ядерных учениях

«Еще раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учениях по подготовке к применению стратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми. У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросе обеспечения региональной безопасности», – сказал он.