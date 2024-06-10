Министр обороны Белоруссии прокомментировал участие страны в ядерных учениях
Участие Белоруссии во втором этапе учений ядерных сил совместно с Вооруженными силами России не направлено на создание напряженности в регионе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
«Еще раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учениях по подготовке к применению стратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми. У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросе обеспечения региональной безопасности», – сказал он.
Хренин добавил, что белорусские силы не проецируют военные угрозы на третьи страны. По его словам, Белоруссия – мирное государство, которое не угрожает и не стремится к конфронтации.
21 мая начался первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа, которые направлены на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениями присоединилась Белоруссия. 2 июня стало известно, что экипажи белорусской авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием.