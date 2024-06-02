В Белоруссии заявили о завершении подготовки к работе с ядерным оружием

«Весь цикл подготовки – теоретический и практический – наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно. Все мероприятия контрольные, скажем, тренировки либо проверки, то учение, о котором мы сейчас упомянули, носят, я бы не сказал рутинный характер», – сказал он.