В Белоруссии заявили о завершении подготовки к работе с ядерным оружием
Экипажи авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
«Весь цикл подготовки – теоретический и практический – наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно. Все мероприятия контрольные, скажем, тренировки либо проверки, то учение, о котором мы сейчас упомянули, носят, я бы не сказал рутинный характер», – сказал он.
Давидович также добавил, что в ходе учений отрабатывается применение такого оружия в разной обстановке, в разных локациях, однако сам по себе механизм уже налажен.
21 мая стартовал первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота России. В ходе маневров военнослужащие собираются отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениям присоединилась Белоруссия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 мая пояснил, что Минск не готовится к нападению: учения направлены на подготовку к защите.