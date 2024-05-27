В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

До этого, 9 мая, стало известно, что Белоруссия примет участие во втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. Всего учения разделят на три этапа. Комментируя совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия не готовится к нападению – учения направлены на подготовку к защите.