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В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

Ведомости

В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО, они продлятся до 31 мая, сообщило минобороны республики.

Учения организованы для «повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава». Совместные летно-тактические учения проводятся с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии и ВКС ВС РФ. К учениям привлечены белорусские авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Основное внимание планируется уделить прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. На авиационных полигонах экипажи отработают прикрытие подразделений сухопутных войск.

21 мая стартовал первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военнослужащие собираются отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

До этого, 9 мая, стало известно, что Белоруссия примет участие во втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. Всего учения разделят на три этапа. Комментируя совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия не готовится к нападению – учения направлены на подготовку к защите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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