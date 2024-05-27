В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО
В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО, они продлятся до 31 мая, сообщило минобороны республики.
Учения организованы для «повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава». Совместные летно-тактические учения проводятся с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии и ВКС ВС РФ. К учениям привлечены белорусские авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.
Основное внимание планируется уделить прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. На авиационных полигонах экипажи отработают прикрытие подразделений сухопутных войск.
21 мая стартовал первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военнослужащие собираются отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
До этого, 9 мая, стало известно, что Белоруссия примет участие во втором этапе ядерных учений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано. Всего учения разделят на три этапа. Комментируя совместные с Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия не готовится к нападению – учения направлены на подготовку к защите.